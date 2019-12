Stavka zaposlenih v pariškem javnem prometu najmanj do ponedeljka

Pariz, 5. decembra - Zaposleni v pariškem javnem prometu bodo stavkali najmanj do ponedeljka, so danes sporočili sindikati. Stavka zaposlenih v javnem prometu, učiteljev in delavcev v nekaterih drugih dejavnostih se je v Franciji začela danes, njeno trajanje pa ni vnaprej določeno. Promet v prestolnici je ohromljen, velike težave so tudi v nekaterih drugih mestih.