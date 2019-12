DZ dvomi v pravni interes tožilcev za izpodbijanje zakona in poslovnika o parlamentarni preiskavi

Ljubljana, 6. decembra - Komisija za poslovnik in odbor za pravosodje sta na skupni seji potrdila mnenje zakonodajno-pravne službe DZ glede pobude državnih tožilcev za ustavno presojo zakona in poslovnika o parlamentarni preiskavi. ZPS dvomi, da generalni državni tožilec in vrhovno državno tožilstvo izkazujeta pravni interes za izpodbijanje teh predpisov.