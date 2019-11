Po mnenju DZ v zakonu in poslovniku o parlamentarni preiskavi ni pravne praznine

Ljubljana, 18. novembra - Komisija za poslovnik in odbor za pravosodje sta na skupni seji soglasno potrdila mnenje zakonodajno-pravne službe DZ, da v zakonu in poslovniku o parlamentarni preiskavi ni pravne praznine. K podaji mnenja je DZ pozvalo ustavno sodišče, ki na zahtevo Sodnega sveta presoja ustavnost omenjenega zakona in poslovnika.