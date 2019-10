Morebitno zadržanje preiskave glede Kanglerja odpira vprašanje dela vseh preiskovalnih komisij

Ljubljana, 21. oktobra - Člani odbora DZ za pravosodje in komisije za poslovnik so imeli danes na mizi predlog Sodnega sveta za začasno zadržanje izvajanja zakona in poslovnika o parlamentarni preiskavi. Poleg opozoril o spornosti preiskave v zadevi Kangler pa je slišati tudi svarila pred tem, da bi ustavno sodišče zadržalo delo vseh parlamentarnih preiskav.