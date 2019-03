V stari kameni dobi v celi Evropi le 1500 ljudi

Dunaj, 11. marca - Evropa je bila v času stare kamene dobe presenetljivo redko poseljena. Po novih ocenah je pred 33.000 do 42.000 leti na evropski celini živelo v povprečju največ 1500 lovcev in nabiralcev. Nemški znanstveniki so ugotovili, da je kolikor toliko vredno število prebivalcev imelo le pet regij, največja med njimi je bila v Franciji.