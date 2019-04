Gostilna Pri Zlatem stegnu tokrat postregla v Hiši kulture

Pivka, 6. aprila - V Hiši kulture v Pivki so v petek zvečer odprli razstavo Medvedja usluga, ki jo je v sklopu projekta Pri Zlatem stegnu zasnoval sestrski tandem Katja in Nataša Skušek. Razstava, ki je pod drobnogled vzela prehranjevanje oziroma sprevržen odnos do hrane v delih sveta, kjer je te v izobilju, bo na ogled do 26. aprila.