Slovenija lani še bolj vpeta v mednarodno blagovno menjavo

Ljubljana, 8. decembra - Slovenija je tudi lani pri vpetosti v mednarodno menjavo blaga močno presegala povprečje EU in se po kazalniku tržne integracije v blagu uvrstila na tretje mesto za Slovaško in Madžarsko. Stopnja vključenosti v mednarodno menjavo blaga je dosegla 66,8 odstotka BDP in bila še za 2,4 odstotne točke višja kot v 2017, je objavil statistični urad.