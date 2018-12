Slovenija še naprej močno vpeta v mednarodno menjavo

Ljubljana, 3. decembra - Slovenija je lani po kazalnikih mednarodne menjave blaga in storitev ob nadpovprečni, 14-odstotni rasti izvoza in uvoza še izboljšala svoj položaj med državami EU. Stopnja vključenosti v mednarodno menjavo je znašala 64,4 odstotka in je bila tako kot v prejšnjih letih ena najvišjih med državami EU.