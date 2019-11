V Ljubljani o izzivih za krepitev internacionalizacije slovenskega gospodarstva

Ljubljana, 28. novembra - V Ljubljani je danes potekal dogodek o strateški nujnosti krepitve internacionalizacije, ki so ga pripravili Francosko-slovenski poslovni klub, Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), agencija Spirit in francosko veleposlaništvo. Razprava se je vrtela okoli dosedanjih dosežkov Slovenije na tem področju in izzivov za nadaljnjo internacionalizacijo.