Voditelji Nata kljub razlikam potrdili enotnost zavezništva

London, 4. decembra - Voditelji 29. držav članic zveze Nato so danes na vrhu v Londonu potrdili enotnost zavezništva, kljub določenim razhajanjem v stališčih, je po koncu zasedanja Severnoatlantskega sveta sporočil generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg. V sklepni izjavi so potrdili pomen poštene delitve bremen in napovedali nadaljnjo krepitev obrambnih proračunov.