Ob začetku vrha Nata namesto iskanja enotnosti besedni spopadi voditeljev

pripravil Blaž Mohorčič

London, 3. decembra - Ob 70. letnici zveze Nato so se v Londonu zbrali voditelji zavezništva, med njimi slovenski premier Marjan Šarec. V Buckinghamski palači jih je sprejela britanska kraljica Elizabeta II. Uvod v dvodnevni vrh so zaznamovali besedni spopadi med predsedniki ZDA, Francije in Turčije, Donaldom Trumpom, Emmanuelom Macronom in Recepom Tayyipom Erdoganom.