Johnson poziva k iskanju enotnosti v Natu za novih 70 let miru

London, 4. decembra - Britanski premier Boris Johnson je danes ob začetku zasedanja Severnoatlantskega sveta na ravni voditeljev držav članic pozval k iskanju enotnosti, "zaradi česar je Nato največje in najuspešnejše zavezništvo v zgodovini". Poudaril je, da je to največja moč Nata, ki že 70 let zagotavlja mir, varnost in stabilnost.