Za večjo samooskrbo nujno poučevanje mladih o pomenu lokalne in trajnostne oskrbe

Maribor, 4. decembra - V Mariboru so danes predstavili mednarodni projekt, v okviru katerega več izobraževalnih institucij razvija učno orodje za poučevanje mladih o pomenu lokalne in trajnostne oskrbe. Po besedah slovenske vodje projekta Ane Vovk Korže z mariborske filozofske fakultete je to pomembno tudi zaradi trenutno nizke stopnje prehranske samooskrbe Slovenije.