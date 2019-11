Otroci danes s tradicionalnim slovenskim zajtrkom

Ptuj, 15. novembra - Tradicionalni slovenski zajtrk ob dnevu slovenske hrane, ki je namenjen podpori pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanju samooskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega okolja, so danes za otroke pripravili tudi v ptujskem vrtcu. Malčkom so za zajtrk ponudili kruh z domačim maslom in medom ter jabolka in mleko.