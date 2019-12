V novembru v Sloveniji zabeležili nekaj primerov ošpic

Ljubljana, 2. decembra - Sredi novembra so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) zabeležili nov primer ošpic pri odrasli osebi, ki se je okužila v tujini. Z znaki ošpic je zbolelo še pet odraslih, ki so bili z bolnikom v stiku v času kužnosti. Konec novembra so nato zabeležili še en primer ošpic, ki pa ni povezan s primeri iz obravnavanega izbruha, sporoča NIJZ.