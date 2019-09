Evropska komisija in WHO poudarjata korist cepiv

Bruselj, 12. septembra - Evropska komisija in Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) sta se na prvem svetovnem vrhu o cepljenju zavzeli za zajezitev širjenja napačnih informacij o cepivih. Predsednik komisije Jean-Claude Juncker in generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sta danes poudarila korist cepiv, saj je z njimi možna hitra zaustavitev širjenja bolezni.