V Nemčiji sprejeli zakon o obveznem cepljenju proti ošpicam

Berlin, 14. novembra - Spodnji dom nemškega parlamenta je po večmesečni razpravi danes z veliko večino sprejel zakon, po katerem bo za sprejem otrok v šolo in vrtec od 1. marca prihodnje leto obvezno cepljenje proti ošpicam. Za tiste, ki nove zakonodaje ne bodo spoštovali, so predvidene denarne kazni do 2500 evrov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.