Koncesionarji v Mislinjski dolini svoje bolnike pošiljajo na cepljenje proti gripi v zdravstveni dom

Slovenj Gradec, 3. decembra - V Zdravstvenem domu Slovenj Gradec so v letošnji sezoni proti gripi cepili 700 ljudi, kar je več kot celo prejšnjo sezono. Razlog za večji obseg cepljenja je tudi brezplačno cepljenje za del populacije in dejstvo, da koncesionarji v Mislinjski dolini cepljenj iz več razlogov ne izvajajo in bolnike pošiljajo v tamkajšnji zdravstveni dom.