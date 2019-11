Zapleta se pri povrnitvi stroškov cepljenja proti gripi samoplačnikom v prvih tednih

Ljubljana, 28. novembra - Potem ko je ministrstvo za zdravje sporočilo, naj tisti, ki sodijo v ogrožene skupine in so letos upravičeni do brezplačnega cepljenja proti gripi, zahtevajo vračilo denarja, če so za cepljenje do 15. novembra morali plačati, pa se z vračilom tega denarja zapleta. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da pravne podlage za to nimajo.