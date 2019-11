Povračilo stroškov cepljenja proti gripi za ogrožene samoplačnike

Ljubljana, 25. novembra - Ljudje, ki sodijo v ogrožene skupine in so letos upravičeni do brezplačnega cepljenja proti gripi, lahko zahtevajo vračilo denarja, če se v prvem tednu cepljenja niso cepili pri svojem osebnem zdravniku in so zato morali plačati, navajajo na ministrstvu za zdravje. Denar naj zahtevajo tam, kjer so se cepili. Ti bodo potem stroške uredili z ZZZS.