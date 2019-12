Po svetu zaznamujemo mednarodni dan invalidov

Ljubljana, 3. decembra - Po svetu danes zaznamujemo mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami. Generalna skupščina ga je leta 1992 razglasila z namenom ozaveščanja o problematiki invalidnosti in spodbude k prizadevanjem za izboljšanje statusa invalidov. Letos Združeni narodi spodbujajo invalide k dejavnemu sodelovanju in prevzemanju vodstvenih vlog v družbi.