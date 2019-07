Osnutek novele zakona o osebni asistenci po zagotovilu ministrstva ne posega v pravice uporabnikov

Ljubljana, 9. julija - Predstavniki ministrstva za delo so se danes sestali z izvajalci osebne asistence, da jim predstavijo osnutek novele zakona o osebni asistenci. Z novelo, katere osnutek je v javni razpravi do 29. julija, želijo odpraviti nekatere pomanjkljivosti, ki so se pokazale v praksi, so pojasnili.