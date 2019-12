Mednarodni dan tokrat v znamenju spodbujanja invalidov k prevzemanju vodstvenih vlog

pripravil Peter Avsenik

Ljubljana, 1. decembra - Po svetu bomo v torek zaznamovali mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami. Združeni narodi so ga razglasili leta 1992, letos pa bo minil v znamenju spodbujanja invalidov k dejavnemu sodelovanju in prevzemanju vodstvenih vlog v družbi. Pri nas ga bomo med drugim zaznamovali z dobrodelnim bazarjem in odprtjem razstave v prostorih DZ.