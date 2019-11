V prometni nesreči pri Vrhniki umrla dva sirska migranta

Vrhnika, 28. novembra - Okoli pol druge ure se je na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta umrla dva sirska migranta. V vozilu 42-letnega državljana BiH je bilo sicer kar osem sirskih državljanov, poleg tega pa še ena mladoletna oseba. Policisti so vozniku odvzeli prostost in ga bodo kazensko ovadili.