Odbor DZ potrdil predlog za plačano odsotnost z dela zaradi spremstva prvošolcev

Ljubljana, 28. novembra - Odbor DZ za delo je potrdil predlog novele zakona o delovnih razmerjih, po katerem bi med osebne okoliščine, za katere ima delavec pravico do plačane odsotnosti z dela, dodali spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan. S tem bi izenačili zaposlene v zasebnem in javnem sektorju, gospodarstvu pa ne bi povzročili večjih težav, so menili člani odbora.