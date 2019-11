Socialni partnerji bodo podpisali spremembe pravil delovanja ESS

Ljubljana, 15. novembra - Delodajalci in sindikati bodo danes s premierjem Marjanom Šarcem in ministrico za delo Ksenijo Klampfer podpisali spremembe pravil o delovanju ESS ter spremembe protokola o spoštovanju in spodbujanju socialnega dialoga. ESS bo tako lahko obravnaval tudi nevladne zakonske predloge. Na mizi bo še predlog za ukinitev dopolnilnega zavarovanja.