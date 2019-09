Levica s predlogom zakona za plačano odsotnost z dela zaradi spremstva prvošolcev

Ljubljana, 10. septembra - Levica je v parlamentarni postopek vložila predlog zakona, po katerem bi bili vsi zaposleni starši upravičeni do dneva plačane odsotnosti z dela zaradi spremstva prvošolcev v šolo na prvi šolski dan. Podpise je prispevalo skupno 34 poslancev iz vrst Levice in SDS ter en poslanec SD, so sporočili iz Levice.