V ambulantah NIJZ začeli cepljenje proti gripi

Ljubljana, 4. novembra - V ambulantah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so začeli cepiti proti sezonski gripi, cepljenje pa tako kot vsako leto poteka tudi pri izbranih osebnih zdravnikih. Starejši od 65 let, kronični bolniki, nosečnice in osebe z izrazito povečano telesno težno so v letošnji sezoni upravičene do brezplačnega cepljenja, so sporočili z NIJZ.