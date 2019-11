Mramorja in Tekavčičeve v petek ne bo na sodišče

Ljubljana, 28. novembra - Nekdanji dekan ljubljanske ekonomske fakultete Dušan Mramor in sedanja dekanja Metka Tekavčič se za petek razpisane obravnave v sojenju zaradi izplačil dodatka za stalno pripravljenost zaposlenim na fakulteti ne bosta udeležila. Kot so za STA sporočili s fakultete, imata že dogovorjene obveznosti doma in v tujini.