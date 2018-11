POP TV: Nove obtožnice v aferi dodatki za stalno pripravljenost

Ljubljana, 26. novembra - Zaradi dodatkov za stalno pripravljenost, ki so si jih izplačevali na desetih fakultetah ljubljanske univerze, je bilo vloženih še šest novih obtožnic. Skupaj naj bi si izplačali za več kot 1,7 milijona evrov. Med drugim naj bi šlo za dekana fakultete za gradbeništvo in geodezijo in nekdanjo dekanjo fakultete za socialno delo, je poročal POP TV.