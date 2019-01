Četverica obdolženih v aferi dodatki za stalno pripravljenost zanikala krivdo

Ljubljana, 24. januarja - Vsi štirje zdajšnji in nekdanji vodilni na ljubljanski ekonomski fakulteti, ki so obdolženi v zadevi, povezani z izplačili dodatkov za stalno pripravljenost na nekaterih fakultetah, so se izrekli za nedolžne. Ob tem so napovedali, da bodo vse argumente in dokaze predstavili na glavni obravnavi. Kdaj se bo ta začela, zaenkrat še ni določeno.