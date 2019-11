SDS za seznanitev Jaspersa in Bruslja s sklepi DZ v zvezi s kanalom C0

Ljubljana, 27. novembra - Poslanska skupina SDS je predsednika DZ Dejana Židana pozvala, da "v luči transparentnosti in skrbi za zaščito deleža evropskih sredstev" evropsko agencijo Jaspers in Evropsko komisijo nemudoma seznani s petkovimi sklepi DZ v zvezi z gradnjo kanalizacijskega kanala C0 v Ljubljani. Sklepi so bili sprejeti brez glasu proti, so spomnili ob tem.