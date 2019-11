V DZ pozivi k odpravi dvomov v zvezi s kanalom C0

Ljubljana, 22. novembra - DZ na današnji izredni seji razpravlja o gradnji kanalizacijskega kanala C0 v Ljubljani. Poslanci so se strinjali, da se glede tega projekta pojavljajo številni očitki, vprašanja in dvomi, zato so napovedali podporo sklepom, ki bi okoljskemu ministrstvu med drugim priporočili preveritev pravilnosti postopkov umeščanja trase v prostor.