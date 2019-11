DZ za zadržanje gradnje kanalizacijskega kanala C0

Ljubljana, 22. novembra - DZ je danes na izredni seji ministrstvu za okolje in prostor priporočil, naj do pridobitve dokumentacije in presoje vplivov na okolje zadrži gradnjo kanalizacijskega kanala C0 na kraku od Broda do Ježice. Priporočili so mu tudi, naj preveri postopke umeščanja trase cevovoda v prostor. Minister Simon Zajc je zagotovil, da sklepe že izvajajo.