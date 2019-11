Na Gorici in v Jelšah v Občini Krško nova komunalna infrastruktura

Krško, 25. novembra - Na Gorici v krški krajevni skupnosti Veliki Podlog in v bližnji vasi Jelše so namenu predali novozgrajeno komunalno infrastrukturo. Naložba je krško občino stala približno tri milijone evrov. Prihodnje leto bodo tovrstno infrastrukturo začeli graditi še v Velikem Podlogu in na Pristavi.