Mednarodni dan za odločne korake v boju proti nasilju nad ženskami

Ljubljana, 25. novembra - Ob današnjem mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami se vrstijo pozivi iz domačih in mednarodnih organizacij, da se nasilje nad ženskami in dekleti ustavi. Več solidarnosti je treba izraziti tudi z žrtvami, njihovimi zagovorniki ter borkami in borci za pravice žensk, opozarja generalni sekretar Združenih narodov (ZN) Antonio Guterres.