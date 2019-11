Ob mednarodnem dnevu za trdne zaveze proti nasilju nad ženskami

piše Polona Šega

Ljubljana/New York/Bruselj, 24. novembra - Združeni narodi si prizadevajo za končanje vseh oblik nasilja nad ženskami. Vlade, zasebni sektor, civilna družba in posamezniki naj se odločno postavijo po robu spolnemu nasilju in sovražnosti do žensk, so pozvali ob dnevu boja proti nasilju nad ženskami. Ministrstvo za delo je spomnilo na zavezo Slovenije, da naredi velik korak naprej.