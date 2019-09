V ZDA še veliko prvih spolnih odnosov brez pristanka dekleta

Atlanta, 19. septembra - Študija v reviji Ameriškega zdravstvenega združenja kaže, da je prvi spolni odnos vsake 16. Američanke minil brez soglasja. To v bistvu pomeni, da je šlo za posilstvo z vsemi negativnimi dolgoročnimi posledicami za žrtev, čeprav te besede študija ne omenja. Študija je zajela 13.000 žensk starih med 18 in 44 let.