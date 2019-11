V Mariboru premiera lutkovne predstave Zlatolaska in trije medvedi

Maribor, 21. novembra - V Lutkovnem gledališču Maribor (LGM) bodo danes premierno uprizorili predstavo Zlatolaska in trije medvedi. Režiser in avtor likovne podobe Silvan Omerzu ostaja zvest klasični pravljici, ki odpira številna vprašanja medosebnih odnosov in odraščanja.