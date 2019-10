Sprehod skozi čas združil šolarje, starostnike in lutke

Maribor, 23. oktobra - V Lutkovnem gledališču Maribor (LGM) so v sodelovanju s Francoskim inštitutom v Sloveniji in Goethe-Institutom Ljubljana izvedli medgeneracijski projekt Sprehod skozi čas. V njem nastopajo učenci Osnovne šole Toneta Čufarja in varovanci Doma Danice Vogrinec, ki so z Juliko Mayer in Mylene Benoit raziskovali odnos med preteklostjo in sedanjostjo.