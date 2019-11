Na mariborskem lutkovnem odru Zlatolaska in trije medvedi

Maribor, 19. novembra - V Lutkovnem gledališču Maribor (LGM) bodo v četrtek premierno uprizorili predstavo Zlatolaska in trije medvedi. Režiser in avtor likovne podobe Silvan Omerzu ostaja zvest klasični pravljici, ki odpira številna vprašanja medosebnih odnosov in odraščanja. V zanj značilni likovni govorici kombinira različne lutkovne tehnike in materiale.