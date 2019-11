V povezavi z umorom novinarke na Malti prijeli znanega poslovneža

Valletta, 20. novembra - V povezavi z umorom novinarke Caruane Galizia pred dvema letoma so danes na Malti aretirali malteškega poslovneža Yorgena Fenecha. Prijeli so ga zjutraj na krovu njegove jahte, ki jo je policija po poročanju več medijev, med drugim časnika Times of Malta, prestregla kmalu po izplutju iz pristanišča Portomaso blizu Vallette.