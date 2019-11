Malteški premier ponudil pomilostitev v zameno za ime naročnika umora novinarke

Valletta, 19. novembra - Na Malti so pred dnevi aretirali domnevnega posrednika pri umoru malteške novinarke Daphne Caruane Galizie pred dvema letoma. Premier Joseph Muscat mu je danes obljubil pomilostitev, če bo sodeloval s pravosodjem in bodo njegove informacije privedle do naročnika umora, poročajo tuje tiskovne agencije.