Ob drugi obletnici umora malteške novinarke novi pozivi Malti k preiskavi njegovega ozadja

Valletta/Strasbourg, 16. oktobra - Malteška vlada še vedno ni zagotovila hitre, učinkovite, neodvisne in nepristranske preiskave umora novinarke Daphne Caruana Galizie, so ob drugi obletnici umora v skupni izjavi danes opozorili predstavniki Sveta Evrope, ZN in Ovseja. Ugotavljanje odgovornosti in ozadja tega zločina mora postati glavna politična prioriteta Malte, so poudarili.