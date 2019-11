Protestniki v Libanonu znova blokirajo ceste

Bejrut, 12. novembra - Protestniki v Libanonu danes znova blokirajo glavne prometnice okoli najpomembnejših institucij, da bi vladajoče elite prisilili v hitro oblikovanje nove vlade. Ceste so blokirane v posameznih delih prestolnice Bejrut ter na severu in vzhodu države. Javne šole, univerze in banke so danes zaprte.