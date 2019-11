Ustavno sodišče zadržalo izvajanje parlamentarne preiskave v zadevi Kangler tudi glede tožilcev

Ljubljana, 13. novembra - Ustavno sodišče je do končne odločitve zadržalo tudi izvrševanje zakona in poslovnika o parlamentarni preiskavi, v kolikor se nanaša na državne tožilce. Preiskovalna komisija v zadevi Kangler tako do končne odločitve ustavnega sodišča ne bo smela izvajati niti preiskovalnih dejanj, ki se nanašajo na tožilce, ne samo na sodnike.