Katalonski zunanji minister Slovenijo pozval k podpori dialogu s Španijo

Ljubljana, 16. novembra - Katalonski zunanji minister Alfred Bosch je danes v Ljubljani Slovence in slovenske politične predstavnike pozval k podpori dialogu med Barcelono in Madridom. Dejal je, da se upanje za rešitev katalonske krize kaže v načelnem dogovoru o oblikovanju koalicije med španskimi socialisti in stranko Unidas Podemos.