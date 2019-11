Zaradi obilnega dežja bi lahko nekatere reke ob koncu tedna poplavile

Ljubljana, 16. novembra - Ob intenzivnejših padavinah lahko ob koncu tedna pride do razlivanj manjših vodotokov in hudournikov. Danes bodo reke sicer prehodno upadale, zvečer in v noči na nedeljo pa znova naraščale. V nedeljo lahko pride do poplavljanja in razlivanja rek predvsem v osrednji in južni ter ponekod v vzhodni in severni Sloveniji, so opozorili na Arsu.