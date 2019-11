V Izoli in Piranu v pripravljenosti pred napovedanim plimovanjem

Izola/Piran, 15. novembra - Nivo morja ob slovenski obali je zaenkrat normalen, pristojni pa so v pripravljenosti pred napovedanim visokim plimovanjem,. Prebivalstvo je bilo o nevarnosti seznanjeno in je na visoko vodo tudi pripravljeno. Tako so samo v piranski občini razdelili več kot 2000 protipoplavnih vreč. V Izoli in Piranu so medtem sprožili alarm pred plimovanjem.