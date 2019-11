Na slovenski obali v pričakovanju novega plimovanja

Izola/Piran/Koper, 15. novembra - Po izrednem plimovanju in poplavljanju nižjih predelov obale v noči na sredo so pristojni v pripravljenosti pred novim poplavljanjem morja, ki je napovedano za danes dopoldne. Občine in komunalne službe so že dale brezplačno na razpolago protipoplavne vreče, prebivalce pa pozivajo k samozaščitnemu ravnanju.